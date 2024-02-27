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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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BTS разрешили поучаствовать в эксперименте и жениться в армии! Один из них уже сделал это, но кто?

BTS разрешили поучаствовать в эксперименте и жениться в армии! Один из них уже сделал это, но кто?

Привет, АРМИ! Вы даже не можете себе представить, насколько безумный эксперимент предложили парням из BTS их сослуживцы! Сегодня мы разберем пост одного анонимного источника, который рассказал о событиях в части Чимина (Jimin) и Чонгука (Jungkook).

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