BTS разрешили поучаствовать в эксперименте и жениться в армии! Один из них уже сделал это, но кто?

Привет, АРМИ! Вы даже не можете себе представить, насколько безумный эксперимент предложили парням из BTS их сослуживцы! Сегодня мы разберем пост одного анонимного источника, который рассказал о событиях в части Чимина (Jimin) и Чонгука (Jungkook).