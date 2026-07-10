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Путин обсудил с Совбезом угрозы и вызовы информационной безопасности РФ

Путин обсудил с Совбезом угрозы и вызовы информационной безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.

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