Liva One PRO600: мини-ПК с процессорами Ryzen 9000 для настольных ПК с 96 ГБ памяти

Мини-ПК сегодня в изобилии, и ECS не намерена оставаться в стороне. На выставке Computex 2025 компания анонсировала множество новых предложений, среди которых Liva One PRO600 на базе настольных процессоров AMD с впечатляющими внутренностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии