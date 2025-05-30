БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 428 подписчиков

Медпомощь бесплатна для всех? Медицинское обслуживание мигрантов стало для России проблемой

Медпомощь бесплатна для всех? Медицинское обслуживание мигрантов стало для России проблемой

АНДРЕЙ  СОКОЛОВ Последнее время на экранах наших телевизоров постоянно возникает реклама с просьбами оказать материальную помощь смертельно больным детям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
В Китае такой рекламы нет, как и мигров ..
Ответить
8 час.
Vova Гарин
Словами артиста Шифрина :-да пошли все попрошайки...
Ответить
4 час.
наверх