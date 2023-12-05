ЯНАО признан самым социально благополучным в стране

Ямало-Ненецкий округ возглавил топ-35 социально благополучных регионов. Такие данные приводятся в исследовании Фонда развития гражданского общества по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата, сообщили «Известия».
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