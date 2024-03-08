«Леруа Мерлен» готовится к изменениям: новое имя на горизонте Елена ГалицкаяКрупная розничная сеть «Леруа Мерлен» в России готовится к смене имени, согласно информации, полученной из источника Telegram-канала «SHOT Проверка».
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