Гуров вступился за волонтеров, пострадавших от грубости чиновника

Возмущение по поводу инцидента с участием заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина и волонтеров, работающих на побережье Черного моря, выразил глава Росмолодежи Григорий Гуров 12 января в своем Telegram-канале.