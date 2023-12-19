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Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Леклер выступал стабильнее Сайнса и вместе с Ферстаппеном относится к группе лучших гонщиков»

Бывший пилот «Формулы-1» Рене Арну полагает, что Шарль Леклер проявил себя лучше напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса, которому удалось одержать единственную победу для Скудерии в 2023 году.

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