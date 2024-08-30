МегаФон прокачал связь в металлургической столице России

Инженеры оператора запустили новые базовые станции в крупнейших населенных пунктах городского округа Выкса Нижегородской области: в селах Верхняя Верея, Нижняя Верея, Борковка и в рабочем поселке Ближне-Песочное.
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