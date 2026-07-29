ФСБ показало видео с россиянами, совершавшими диверсии и поджоги после знакомств в чат-боте Telegram

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео с молодыми россиянами, которые рассказали, как познакомившись с девушками в чат-боте мессенджера Telegram "Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья", получали задания от сотрудников спецслужб Украины на совершение поджогов и диверсий.
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