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Газета.ру

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ФСБ показало видео с россиянами, совершавшими диверсии и поджоги после знакомств в чат-боте Telegram

ФСБ показало видео с россиянами, совершавшими диверсии и поджоги после знакомств в чат-боте Telegram

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео с молодыми россиянами, которые рассказали, как познакомившись с девушками в чат-боте мессенджера Telegram "Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья", получали задания от сотрудников спецслужб Украины на совершение поджогов и диверсий.

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