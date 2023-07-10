"Кандидатов было несколько". Экс-следователи рассказали о деле маньяка в Барнауле

Бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец вспомнил, как раскрывали серию жестоких убийств Убийство абитуриенток в Барнауле, совершенные в начале нулевых, по-началу не объединили в одной дело, потому что жертв ничего не связывало между собой.