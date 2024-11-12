Риск возрастает втрое. Врач рассказал, как связаны пневмония и диабет

Во Всемирный день борьбы с пневмонией, который отмечается 12 ноября, об опасностях этой болезни рассказывает младший научный сотрудник лаборатории клинической фармакологии и фармакотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, врач-кардиолог Вадим Закиев.
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