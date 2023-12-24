Немецкое издание утверждает, что Россия якобы готовит «нападение» на одну из стран Европы в период выборов в США

На Западе продолжают пугать Европу "нападением" России в случае поражения Украины. С очередным "пророчеством" вышло немецкое издание Bild утверждающее, что Россия может атаковать одну из европейских стран уже следующей зимой.
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