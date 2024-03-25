Китай примет решительные ответные меры, если Филиппины продолжат бросать вызов нижней планке китайской стороны - представитель Минобороны КНР

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Китай примет решительные меры для твердой защиты своего территориального суверенитета, морских прав и интересов, если Филиппины продолжат бросать вызов нижней планке Китая, заявил в воскресенье представитель китайского военного ведомства.
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