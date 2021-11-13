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Цимбалюк признался, что на всякий случай хранит дома футболку с Путиным

Цимбалюк признался, что на всякий случай хранит дома футболку с Путиным

Работающий в Москве украинский журналист и антироссийский пропагандист Роман Цимбалюк не спешит выбрасывать футболку с президентом РФ Владимиром Путиным, которую ему подарила телеведущая Ольга Скабеева.

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
Гнать вон из России это мерзкое ,пропагандоновское ,бандеровское чудище!
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1
18 час.
Rusik Rusik
Valentina Garmuviene
Гнать вон из России это мерзкое ,пропагандоновское ,бандеровское чудище!
Поддерживаю. Пусть попробует найти работу на Украине.
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1
17 час.
Надежда
Кого ждет этот рагуль, белых или красных? В зависимости от этого он решит что на себя напялить...
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10 час.

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