В Забайкальском крае сотрудники полиции установили подозреваемого в незаконной рубке леса на сумму больше 2,8 млн рублей

Злоумышленник на мотоцикле с коляской вывозил бревна и чурки к себе домой. Сотрудниками отдела полиции «Черновский» УМВД по городу Чите в ходе профилактического рейда в лесном массиве в районе поселка Рудник Кадала задержан 52-летний местный житель, который, не имея соответствующего разрешения, занимался рубкой деревьев.