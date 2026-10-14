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Царьград

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Зеленский просит Илона Маска вновь включить Starlink: "Это будет честно. Это будет справедливо. Это будет по-партнерски"

Зеленский просит Илона Маска вновь включить Starlink: "Это будет честно. Это будет справедливо. Это будет по-партнерски"

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой вновь включить терминалы Starlink.

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