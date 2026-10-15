Внезапно свечи зажигания выходят из строя редко. Обычно автомобиль заранее намекает на проблему – другое дело, что не каждый водитель эти намеки замечает.
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за последние 40-45 лет ни разу стартёр не крутила.... езжу без накрутки стартёра....что это значит?