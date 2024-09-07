Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Были ж в РСФСР, до тридцать шестого. С тридцать шестого - в Грузии. Счас нэзалэжны-самостiйны. Трудно сравнить, когда...Терпение кончилос...
  • Валерий Федосеев
    Всё, Чухлома халява кончилась, лижите Сэму сапоги!Финляндия урезает...
  • С С
    Фашиствующий хохложид Зе чего-то там про Кремль сказанул. Да за это уже сейчас можно мочить его со свитой. Он догавка...«Жалею, что не мо...

На Украине решили конфисковать имущество сбежавшей в Россию звезды эстрады Таисии Повалий

На Украине решили конфисковать имущество сбежавшей в Россию звезды эстрады Таисии Повалий

Министерство юстиции Украины сообщил на своем сайте о намерении конфисковать в доход государства все оставшееся на Украине имущество сбежавшей в Россию популярной украинской певицы, а в прошлом нардепа от запрещенной ныне Партии Регионов Таисии Повалий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
А перед кем ей там петь? Перед иудами?
Ответить
14 час.
Eduard
Точно!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх