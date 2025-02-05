На Алтае росгвардейцы помогли замерзшей пенсионерке в сланцах вернуться домой

Женщина не помнила, как оказалась вдали от дома В Алтайском крае сотрудники отдела вневедомственной охраны во время ночного патрулирования помогли отыскать пожилую женщину, страдающую расстройством памяти, сообщает региональное управление Росгвардии.
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