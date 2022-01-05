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Порошенко опубликовал странные мемы о себе и Зеленском

Порошенко опубликовал странные мемы о себе и Зеленском

Бывший президент Украины, возглавляющий ныне партию «Европейская солидарность», Петро Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети подборку весьма неоднозначных мемов о себе.

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