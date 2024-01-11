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Верят и боятся: как пенсионеров обманывают в частных клиниках

Верят и боятся: как пенсионеров обманывают в частных клиниках

Проблемы со здоровьем вынуждают людей обращаться к специалистам за помощью. Но что, если их единственная задача — нажиться на пациенте? Почему челябинские пенсионеры после похода к врачу брали кредиты? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

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