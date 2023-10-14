Гормоны "шалят": в психушку из-за щитовидной железы, любовный "окситоцин" и "боеготовность" эндорфинов

ХИМИЯ НАСТРОЕНИЯ Наверное, каждому из нас говорили: «Это всё гормоны шалят!» Мы поинтересовались у эндокринолога, не переоценено ли их влияние на наше настроение и самочувствие? А заодно выяснили, какие продукты могут поднять настроение и правда ли, что любовь живёт три года.