Нескучные технологии

274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Попов
    Тест на вражеском...Этот тест определ...
  • Александр
    Атака сводится к предложению пройти верификацию, путём перехода по ссылке. Необходимо проверить, как именно подписан ...Ложная верификаци...

Создание суперсервиса «Правосудие онлайн» обойдется бюджету в 2.3 миллиарда рублей

Создание суперсервиса «Правосудие онлайн» обойдется бюджету в 2.3 миллиарда рублей

В России принято решение о переходе судов на цифровые платформы. Сейчас уже есть две такие системы, но государство стремится сделать охват максимальным и планирует достигнуть этой цели за счет создания и внедрения нового решения «Правосудие онлайн».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх