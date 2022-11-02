Создание суперсервиса «Правосудие онлайн» обойдется бюджету в 2.3 миллиарда рублей

В России принято решение о переходе судов на цифровые платформы. Сейчас уже есть две такие системы, но государство стремится сделать охват максимальным и планирует достигнуть этой цели за счет создания и внедрения нового решения «Правосудие онлайн».
В России принято решение о переходе судов на цифровые платформы. Сейчас уже есть две такие системы, но государство стремится сделать охват максимальным и планирует достигнуть этой цели за счет создания и внедрения нового решения «Правосудие онлайн».
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