Ох уж эти "домашние животные"!..

Неделю жила без кошки. Тут вернулась в семью. Как мы с ними живем? Открой, закрой, впусти, выпусти, подай, принеси, насыпь, высыпь, налей, долей, не туда поставила, выпусти ааааа срочно, нет впусти, и ту другую впусти, как ее там нет? пойду посмотрю, лоток воняет, не тот наполнитель, где еда, а печеньки?, поглаааадь, нет стой не надо я передумала, другую погладь, зачем ты сейчас легла, я тоже хочу, почему встала? нет не вставай, аааа а где моя лазерная указка, вот смотри я покакала, нет.