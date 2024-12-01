Неделю жила без кошки. Тут вернулась в семью. Как мы с ними живем? Открой, закрой, впусти, выпусти, подай, принеси, насыпь, высыпь, налей, долей, не туда поставила, выпусти ааааа срочно, нет впусти, и ту другую впусти, как ее там нет? пойду посмотрю, лоток воняет, не тот наполнитель, где еда, а печеньки?, поглаааадь, нет стой не надо я передумала, другую погладь, зачем ты сейчас легла, я тоже хочу, почему встала? нет не вставай, аааа а где моя лазерная указка, вот смотри я покакала, нет.
Ох уж эти "домашние животные"!..
Комментарии
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Элеонора Коган
Так нужна им кошка или же нет?
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6 час.
саша дмитренко
они такие))))))
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6 час.
Людмила Счастливцева
Э ТО все правда. но когда их 1 или у меня их 10 мне нрисеть некодать..зарядки не на до.
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4 час.
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