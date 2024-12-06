Начали готовить ударные батальоны... ???

Бля, нашел писюк невинного агнца- Урганта... Туда ему и дорога...в забытье. Теперь грех может отмолить только с автоматом в окопах. А в тылу торговцев еблом и так перебор.

Sergiy Che

Да плач по Ване Урганту такой вагон демагогии сразу сделал неинтересным для прочтения - теперь у нас "испужанный патриот" оказывается пацифизд... с 2014г. о пацифизме своём не вспоминал,а в 2022г. вдруг опацифиздел бедняжко и теперь столько слёзок у его поклонничков, что Ваня опять мильёны не может зарабатывать в своей малоосмыссленной передачке-подражании пиндосским вечерним шоу! 🙃