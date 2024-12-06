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Начали готовить ударные батальоны... ???

Начали готовить ударные батальоны... ???

  Монархия не гарантирует сильного и мудрого царя. Компартия не гарантирует сильного и мудрого генсека.

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Комментарии
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Генрих
Бля, нашел писюк невинного агнца- Урганта... Туда ему и дорога...в забытье. Теперь грех может отмолить только с автоматом в окопах. А в тылу торговцев еблом и так перебор.
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18 час.
Sergiy Che
Да плач по Ване Урганту такой вагон демагогии сразу сделал неинтересным для прочтения - теперь у нас &quot;испужанный патриот&quot; оказывается пацифизд...  с 2014г. о пацифизме своём не вспоминал,а в 2022г. вдруг опацифиздел бедняжко и теперь столько слёзок у его поклонничков, что Ваня опять мильёны не может зарабатывать в своей малоосмыссленной передачке-подражании пиндосским вечерним шоу! 🙃
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17 час.

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