Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с продажей поддельных страховых полисов ОСАГО

В ходе следствия установлено, что с декабря 2021 года по июнь 2023 года безработный житель Краснофлотского района размещал на популярных сервисах в сети Интернет объявления об оформлении полисов ОСАГО по ценам ниже, чем у страховых компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх