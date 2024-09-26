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Русская весна

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В США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину

В США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину

Решение президента России Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия призвано вынудить страны НАТО пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
А что Путин такого нового изобразил? Повторил зеркально почти через 80 лет ваш же вариант, жители территории США! В чем теперь проблема?
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19 час.

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