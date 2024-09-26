В США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину

Решение президента России Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия призвано вынудить страны НАТО пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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