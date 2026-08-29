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Укучы балалар өчен иң файдалы ризыклар

Укучы балалар өчен иң файдалы ризыклар

Мәктәп укучысының иртәнге ашында акрын углеводлар һәм аксымнар булырга тиеш. Бу хакта Туклану һәм биотехнологияләр федераль тикшеренү үзәгенең көндезге стационар мөдире, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог Татьяна Залетова сөйләгән, дип яза «Радио 1» сайты.

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