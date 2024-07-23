Белоусов отметил заслуги военных, участвовавших в освобождении Песчаного и Розовки частей

Военнослужащие продемонстрировали беспримерное мужество и самоотверженность Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, который принимал участие в ходе специальной военной операции в освобождении населенного пункта Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки, сообщили в Минобороны.