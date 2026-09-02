Андрей Колесник считает, что страны, поставляющие оружие Украине, фактически участвуют в конфликте. Он согласен с заявлением Дмитрия Медведева о необходимости ответных ударов по немецким военным производствам, чтобы защитить российских граждан.
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