В Тверской области прошел заключительный этап конкурса «Учитель, которого ждут»

В Школе искусств города Торжка Тверской области состоялся заключительный этап юбилейного X регионального конкурса педагогического мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций «Учитель, которого ждут».
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