Новодеревеньковский суд приговорил пьяного водителя к девяти годам колонии

В июне 2025 года в Новодеревеньковском районе пьяный водитель нарушил ПДД, в результате его автомобиль с пассажирами перевернулся, два человека погибли, третий получил тяжёлые травмы.
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