Из ситуации с предположительно пьяным медиком в омской БСМП №1 «сделают соответствующие орг.выводы», пообещал глава регионального минздрава Артем Наркевич.
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Из ситуации с предположительно пьяным медиком в омской БСМП №1 «сделают соответствующие орг.выводы», пообещал глава регионального минздрава Артем Наркевич.