Скончался бывший прокурор Астраханской области Евгений Волколупов

Сегодня, 7 сентября, ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса Евгений Васильевич Волколупов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Астрахани скора...
- СИ Морпех-ветеран СВ...
- Астраханцам объяс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым