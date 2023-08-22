Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве

Методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ) были рассмотрены на заседании экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям в столичном департаменте градостроительной политики.
Методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ) были рассмотрены на заседании экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям в столичном департаменте градостроительной политики.
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