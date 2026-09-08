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25 Years Ago, One Of The Most Popular Competition TV Shows Ever Premiered On CBS

25 Years Ago, One Of The Most Popular Competition TV Shows Ever Premiered On CBS

Television looked a lot different 25 years ago. This hit was one of the earliest reality competition shows, and it's still going strong today.

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