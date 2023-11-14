День социолога-2023: красивые открытки и поздравления с праздником 14 ноября Елена ГалицкаяСегодня, 14 ноября, в России отмечается День социолога — неофициальный, но значимый праздник для представителей научного сообщества.
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