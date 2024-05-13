Полицейские Татарстана выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и СУ СК РФ по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыск на территории тепличного хозяйства, расположенного в Лаишевском районе Татарстана.