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Земля внутри может содержать пустоты: некоторые ученые предполагают, что у нашей планеты может быть второй слой

Земля внутри может содержать пустоты: некоторые ученые предполагают, что у нашей планеты может быть второй слой

Некоторые ученые в современной научной парадигме признают возможность существования полой Земли. Согласно их гипотезе, внутри нашей планеты могут быть пустоты.

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Комментарии
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Авас Анекак
что за бред? какая полая? она плоская и держится на трёх китах
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10 час.
ап
анатолий панов
Решили отобрать хлеб у &quot;британских ученых&quot;.
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10 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Вполне возможная версия. Если представить, что центр притяжения не сосредоточен в центре планеты, а распределён по всему океану магмы, затягивающей частицы снаружи и изнутри в свою топку, то и получится внутренняя полость с поверхностью, океанами, атмосферой и своей жизнью. И светит там люминесценция. Те океаны соединяются с нашими  океанами и в таких местах внутренние гуманоиды с большими глазами могут вылетать наружу в своих аппаратах.
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9 час.

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