Земля внутри может содержать пустоты: некоторые ученые предполагают, что у нашей планеты может быть второй слой

ГИ

Геннадий Исаков

Вполне возможная версия. Если представить, что центр притяжения не сосредоточен в центре планеты, а распределён по всему океану магмы, затягивающей частицы снаружи и изнутри в свою топку, то и получится внутренняя полость с поверхностью, океанами, атмосферой и своей жизнью. И светит там люминесценция. Те океаны соединяются с нашими океанами и в таких местах внутренние гуманоиды с большими глазами могут вылетать наружу в своих аппаратах.