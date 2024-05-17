АНХК вдвое увеличит отгрузки трансформаторного масла в бочкотаре

Ангарская нефтехимическая компания совместно с «РН-Смазочные материалы» (предприятия входят в структуру «Роснефти») завершают модернизацию линии фасовки трансформаторного масла гидрокрекинга, которое пользуется большим спросом у энергетиков по всей стране.
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