Психолог: регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов

Регулярные получасовые физические нагрузки и правильное дыхание способствуют снижению тревожности, рассказала директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet («Хелснет») Елена Мазанкина.
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