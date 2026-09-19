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Спорт Уик-Энд

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Косте Цзю - 57 лет. «Просчитать можно буквально всё заранее - этому и учит бокс»

Косте Цзю - 57 лет. «Просчитать можно буквально всё заранее - этому и учит бокс»

В девять лет Костя Цзю пришёл в бокс в уральском Серове, а спустя годы стал абсолютным чемпионом мира и одним из самых узнаваемых бойцов своего поколения.

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