Экономист Остапкович: курс доллара не превысит 90 рублей до апреля 2024 года

Курс доллара до апреля 2024 года не будет превышать отметку в 90 рублей. Об этом "Москве 24" рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.