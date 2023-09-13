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Девин Букер выразил готовность стать ролевым игроком в сборной США в 2024 году

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер выразил готовность стать ролевым игроком в сборной США на Олимпийских играх в 2024 году.

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