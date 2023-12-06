В Ростовской области сотрудники подразделения по вопросам миграции провели рейдовые мероприятия на производственном объекте

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с оперативниками областного УФСБ при силовой поддержке коллег из Росгвардии, а также полицейские ОМВД России по Аксайскому району провели рейд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии