Боец Нурмагомедов о голкипере "ПСЖ" Сафонове: вписал свое имя в историю

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram похвалил российского голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова после победы в Лиге чемпионов.
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