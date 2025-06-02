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Боец Нурмагомедов о голкипере "ПСЖ" Сафонове: вписал свое имя в историю

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Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram похвалил российского голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова после победы в Лиге чемпионов.

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