Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Легковушка во время обгона врезалась в автобус на встречке.фото: t.me/mvdudm18--> Семь человек, среди которых двое детей, пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с легковушкой в Удмуртии, сообщает 17 декабря пресс-служба регионального управления МЧС.