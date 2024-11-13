Минобороны опубликовало кадры работ по разминированию приграничья Курской области

Минобороны 13 ноября опубликовало кадры боевой работы военнослужащих отряда разминирования представительства Международного противоминного центра Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации в составе группировки войск «Север» по разминированию территорий населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
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