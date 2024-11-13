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Минобороны опубликовало кадры работ по разминированию приграничья Курской области

Минобороны опубликовало кадры работ по разминированию приграничья Курской области

Минобороны 13 ноября опубликовало кадры боевой работы военнослужащих отряда разминирования представительства Международного противоминного центра Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации в составе группировки войск «Север» по разминированию территорий населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

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