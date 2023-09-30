В Барнауле автобус наехал на детскую коляску с ребенком

В Барнауле автобус сбил коляску с годовалым ребенком. Малыш получил телесные повреждения, с травмами его доставили в городскую больницу № 1, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.
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